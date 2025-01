Ações de China e Hong Kong sobem após Trump dizer que conversa com Xi foi "amigável

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta sexta-feira, impulsionadas pelos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que sua recente conversa com o colega chinês Xi Jinping foi "amigável" e que pode chegar a um acordo comercial com a China.

Os mercados também foram ajudados pela força das ações com altos dividendos, beneficiadas pelo plano de Pequim de introduzir fundos de longo prazo que, segundo algumas estimativas, poderiam valer 1 trilhão de iuanes (140 bilhões de dólares) em capital novo a cada ano.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,7%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,77%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,86%.

Trump disse em uma entrevista à Fox News exibida na quinta-feira que "foi uma conversa boa e amigável" com Xi, e que ele preferiria não usar tarifas contra a China.

O fato de Trump não ter imposto tarifas imediatamente após assumir o cargo, conforme prometido, desencadeou ganhos das ações chinesas nesta semana, e sua última sugestão de que as tarifas poderiam ser evitadas aliviou ainda mais a ansiedade dos investidores.

O sentimento também era positivo depois que os órgãos reguladores chineses disseram às seguradoras e aos fundos mútuos para comprarem mais ações. A Hwabao Securities estima que o plano pode trazer cerca de 1 trilhão de iuanes de dinheiro de longo prazo para as ações chinesas a cada ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,07%, a 39.931 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,85%, a 2.536 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não teve operações.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,06%, a 3.804 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,36%, a 8.408 pontos.