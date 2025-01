Zoe Martínez propõe dar título de cidadão paulistano a Bolsonaro

A vereadora Zoe Martínez (PL) protocolou um projeto de decreto de lei para dar o título de cidadão paulistano ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Como justificativa, vereadora cita "iniciativas marcantes" do governo Bolsonaro para cidade, entre elas o acordo do Campo de Marte. "Pelo qual o município garantiu o reconhecimento de sua soberania sobre a área, encerrando uma disputa de décadas", afirma trecho da proposta. Pelo acordo, a União perdoou uma dívida de R$ 25 bilhões do município.

Possíveis gastos sairão das dotações orçamentárias da vereadora, diz proposta. Caso seja aprovada, a honraria será concedida em uma sessão solene, previamente convocada pelo presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (União), segundo o projeto protocolado ontem. Bolsonaro nasceu na cidade de Glicério, interior paulista.

Ao tomar posse em 1º de janeiro, Zoe disse "Viva Bolsonaro". A declaração da vereadora ocasionou momento de tensão na Câmara e vereadores de esquerda vaiaram com gritos de "sem anistia".

Zoe é afilhada política da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Ex-comentarista da Jovem Pan, a cubana de 25 anos é um dos novos nomes do partido que chegou à Câmara nesta legislatura. A vereadora também é próxima da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

Homenagem de Michelle envolveu polêmica

Em março do ano passado, a ex-primeira-dama recebeu o título após polêmicas e decisão da Justiça. O autor do projeto, o então vereador Rinaldi Digilio (União Brasil), disse à época que pediu um empréstimo bancário de R$ 100 mil para pagar o aluguel do Theatro Municipal, onde ocorreu o evento, para não cancelar a cerimônia. A decisão judicial proibia o uso do local para a cerimônia.

O PSOL entrou na Justiça alegando que o Municipal é pago por impostos da população. A ação de parlamentares da oposição ocorreu após a gestão de Ricardo Nunes (MDB) liberar o uso do espaço.

Cerimônia ocorreu no mesmo dia em que imagens de Bolsonaro na Embaixada da Hungria foram publicadas pelo jornal "The New York Times". O ex-presidente foi recebido pelo embaixador após entregar o passaporte para Polícia Federal.