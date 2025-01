Zema para Lula: 'Jesus perdoaria dívidas e jamais cobraria juros abusivos'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rebateu hoje (23) crítica feita pelo presidente Lula (PT) em relação aos vetos do governo federal a pontos do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União.

O que aconteceu

Em crítica a Zema, Lula disse ontem que "só Jesus" faria o que ele fez pelos estados. O presidente afirmou que a culpa da dívida é do governador de MG e que ele deveria lhe "dar um prêmio". "O que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à Presidência da República desse país", declarou o petista, em evento de concessão de uma rodovia federal em Minas Gerais, no Palácio do Planalto.

Zema rebateu: "Jesus Cristo perdoaria todas as dívidas e jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil". A reação foi nas redes sociais, e o governador mineiro marcou o perfil de Lula na publicação.

Presidente @LulaOficial, Jesus Cristo perdoaria todas as dívidas e jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil. Vamos honrar todas nossas obrigações, mas esperamos que os Deputados derrubem os vetos ao PROPAG para trazer justiça e previsibilidade ao Estado. pic.twitter.com/BedcShfF90 -- Romeu Zema (@RomeuZema) January 23, 2025

MG, RS e RJ x Lula

MG, RS e RJ se manifestaram pela derrubada, no Congresso, dos vetos assinados por Lula.Zema e os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), têm criticado os vetos do presidente a pontos do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União, sancionado no dia 14. "Vamos honrar todas nossas obrigações, mas esperamos que os Deputados derrubem os vetos ao PROPAG para trazer justiça e previsibilidade ao Estado", reforçou o mineiro no seu post de hoje.

Projeto de lei facilita o pagamento das dívidas pelos estados. Chamado de Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), ele prevê descontos nos juros e parcelamento do saldo das dívidas em até 30 anos, além de criar um fundo para compensar estados que sejam bons pagadores. Os próprios estados decidem se vão aderir.

Governo Lula calcula perda de até R$ 106 bilhões em cinco anos com a renegociação, de acordo com a Folha. A estimativa do Ministério da Fazenda considera a adesão de todos os entes federativos que têm dívida com a União.

Castro, Leite e Zema são de oposição ao governo e comandam três dos quatro estados com maior dívida. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul respondem, juntos, por 90% da dívida com a União, ou R$ 765 bilhões. Os números do ministério não detalham o quanto a União perderá de dinheiro com cada estado, mas a tendência é que esses quatro sejam os mais beneficiados.

Lula x Zema

O governador de MG foi convidado para o evento de ontem, mas alegou conflito de agenda. O ministro dos Transportes, Renan Filho, criticou a ausência. "Parece que cobrança [de Zema] é mais política e menos pela obra. Isso apequena o gestor público. Porque o gestor público pode fazer tudo, pode ter perfil mais político, mais técnico, ser operário ou empresário, só não pode priorizar política contra interesse do cidadão, e é isso que governo de Minas faz ao não estar presente quando está sendo dada a solução ampla geral e irrestrita para a 'Rodovia da Morte'", cutucou.

Zema respondeu logo depois nas redes sociais. Marcando Lula, o governador disse que a concessão da estrada é dos mandatos anteriores de Lula e do PT e que não perde tempo com "eventos burocráticos.

O governo federal assinou a concessão da BR-381. Segundo Renan Filho, o plano é realizar 15 novas concessões para o setor de rodovias em 2025, o que seria recorde para o intervalo de um ano.