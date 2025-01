Wall Street fecha em alta impulsionado por resultados das empresas

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (23) após a divulgação dos primeiros resultados trimestrais de empresas, embora os investidores tenham se mantido cautelosos antes da próxima reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) na semana que vem.

O índice Dow Jones subiu 0,92%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,22%, e o índice amplo S&P 500 teve alta de 0,53%.

Além disso, os investidores acompanharam o discurso do ex-presidente Donald Trump no Fórum Econômico de Davos.

Em um discurso por videoconferência, Trump afirmou que pedirá a redução das taxas de juros, voltou a ameaçar com tarifas e se mostrou disposto a cortar impostos corporativos.

Os investidores receberam com otimismo a mensagem sobre os cortes de impostos, uma espécie de "cenoura" para atrair investimentos, em vez da ameaça de tarifas, explicou Jack Ablin, da Cresset Capital.

"Certamente todos entendem a mensagem sobre as tarifas, e agora estamos ouvindo mais sobre incentivos fiscais", comentou Ablin.

Ele também destacou que Trump não mencionou propostas para aumentar as tarifas sobre a China em 60%, o que foi interpretado como um sinal de "moderação" no tom do ex-presidente.

Entre os destaques do dia no mercado, a American Airlines caiu 8,7% após apresentar uma previsão decepcionante para o mercado sobre seus lucros para 2025. A companhia aérea projetou uma perda no primeiro trimestre, mas previu um aumento na demanda posteriormente.

jmb/bfm/mr/arm/am

© Agence France-Presse