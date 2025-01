Von der Leyen lança Fórum Global para impulsionar transição energética e inclui Brasil

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lançou o Fórum Global de Transição Energética, reunindo países do mundo todo, como o Brasil, Canadá, Reino Unido, Emirados Árabes, Quênia, Peru e África do Sul. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, ela disse que a União Europeia (UE) está pronta para colaborar com os países para acelerar a transição para energia limpa.

Segundo von der Leyen, o fórum global atuará como uma ponte entre empresas e investidores que tentam manter o ímpeto na transição para energia limpa.

"Não estamos nos movendo rápido o suficiente", disse ela.

Ursula von der Leyen ainda citou que a África possui um grande potencial para a energia solar, mas precisa de mais investimento em infraestrutura energética. Fonte: Dow Jones Newswires