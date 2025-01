Vereadora de SP faz BO contra cantor Oruam após receber ameaças de fãs

A vereadora Amanda Vettorazzo (União Brasil), da Câmara Municipal de São Paulo, abriu um boletim de ocorrência contra o cantor Oruam após receber ameaças de fãs do artista nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

O que aconteceu

Ameaças começaram após vereadora apresentar proposta para proibir shows com apologia ao crime para crianças e adolescentes na capital. A vereadora afirmou que o cantor teria inflamado seus seguidores a mandar mensagens diretamente para ela. O cantor não é citado no projeto de lei, mas o nome dele foi escolhido pela equipe da parlamentar para divulgar o PL nas redes sociais. No vídeo, ela chama a proposta de "Anti-Oruam".

Amanda Vettorazzo começou a receber ameaças após gravar vídeo em que fala das músicas de Oruam Imagem: Reptrodução/Amanda Vettorazzo

Amanda acusa Oruam de "normalizar o crime organizado". Segundo ela, as músicas do cantor "abriram as porteiras para que rappers e funkeiros começassem a produzir músicas endeusando criminosos e líderes de facções". No vídeo, a parlamentar relembra que o rapper é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho preso em 2009.

Ele respondeu Amanda no Instagram, afirmando que "ela queria cinco minutinhos e fama". O cantor publicou oito stories direcionados à vereadora. Em um deles, ele disse que não iria parar de cantar "o que vive", mesmo se proibido. Em outro, Oruam pede que os seguidores mandem mensagens para ela.

Falas de Oruam foram registradas como "calúnia, difamação e incitação ao crime". Ela apresentou prints das ameaças que recebeu após os pedidos de Oruam aos seguidores. "Posteriormente, convocou e instigou todos seus seguidores, para que fossem às redes sociais da vítima para praticarem ameaças, difamações e injúrias", diz trecho do boletim de ocorrência.

Oruam gravou vídeos chamando a vereadora de "doente mental" e "idiota". Em seguida, ele pediu que a "tropa do 22", maneira como ele se refere aos fãs, para "lotar a DM" da vereadora.

O UOL tentou contato com a Mainstreet Records, empresa que cuida da carreira de Oruam, e sua assessoria. Se houver resposta, esse texto será atualizado.