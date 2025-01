Ventilador de teto com lâmpada e controle remoto está por R$ 85; conheça

Está em busca de uma alternativa para se refrescar do calor do verão, mas não pode gastar muito? O Guia de Compras UOL encontrou uma opção: um miniventilador de teto com lâmpada que está com 73% de desconto e custa R$ 84,89.

Só na Shopee, são mais de 16 mil vendas desse modelo. O produto pode ser uma solução para otimizar pequenos espaços e ajudar na distribuição da ventilação por todo o ambiente. Confira adiante o que o fabricante diz sobre esse ventilador e o que conta quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre esse produto?

Design moderno;

Ventilador com seis hélices;

Vem com uma lâmpada LED;

É compatível com soquetes padrão E27/E26 e, segundo o fabricante, a instalação fica tão fácil quanto mudar uma lâmpada;

Acompanha controle remoto para ajustar a luz e a velocidade do ventilador;

Potência de 30W a 60W;

Medidas: 21 cm (altura) e 42 cm (raio).

O que diz quem comprou esse ventilador de teto?

Os consumidores que registraram avaliações na Shopee deram uma nota média de 4,7 (do total de cinco) ao aparelho.

Estou realmente impressionado com este produto. Ele entrega qualidade e funcionalidade incríveis por um preço acessível. É, sem dúvida, um dos melhores investimentos que já fiz. Recomendado para quem procura um ótimo custo-benefício.

Murilo Ferreira

Pensem num pequenino ousado, esse ventilador. Amei. Superou as minhas expectativas. Chegou dentro do prazo. O vendedor é atencioso. Veio bem embalado e ventila muito bem. Agora vou comprar outro para colocar na sala.

Cris

Ele vem desmontado, mas não tem nenhum segredo para montar. É prático e fácil. Acompanha um pequeno manual e as pilhas do controle. Confesso que a princípio fiquei com receio de comprar, mas as avaliações eram boas. Me surpreendi, porque realmente funciona, é prático e o vento é razoável. As hélices são pequenas, então não espere um vento extremamente forte, porém ventila bem. Principalmente os locais mais fechados e pequenos. (...)

Thays

Pontos de atenção

As principais reclamações de consumidores são sobre a baixa qualidade do controle remoto, além da ventilação fraca.

O ventilador ventila bem pouco. Apesar de ser bem construído, o que veio não condiz com as fotos que estavam no anúncio. O controle remoto (exibido) na página de vendas é bem mais robusto na cor branca. O que veio foi um bem fraquinho igual de ligar luzes de LED (bem inferior). Por isso, não indico.

Diego Melo

O produto chegou, porém o controle não veio conforme o anúncio. Mandaram um controle bem frágil.

Gleidson Alves

Achei o ventilador muito pequeno e não ventila muito bem.

Daniela Sipriano

