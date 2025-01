Venda de máquinas agrícolas caiu 19,8% em 2024 ante 2023, mostra Anfavea

São Paulo, 23 - A venda de máquinas agrícolas no Brasil caiu 19,8% em 2024 ante 2023, para 48,9 mil unidades, divulgou nesta quinta-feira, 23, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) em coletiva de imprensa realizada em São Paulo. No ano retrasado, foram vendidos 61 mil equipamentos.O presidente da associação, Márcio de Lima Leite, destacou a queda nas vendas de colheitadeiras de 54,2% em 2024, para 3,3 mil unidades, ante 7,2 mil equipamentos em 2023. Segundo o executivo, o número chama a atenção devido ao maior tíquete médio do produto quando comparado aos tratores de rodas - que tiveram vendas 15,2% menores, de 45,6 mil unidades. Leite associou a diminuição à menor safra de grãos em 2023/24, à queda de preço das commodities agrícolas e à atratividade limitada das linhas de financiamento, "consideradas driver absoluto para o mercado de máquinas", disse.As máquinas de construção tiveram crescimento 22,2% nas vendas, puxadas pelo segmento de construção civil, que aumentou a sua participação nas compras de 37% para 42%. Dentro do setor de construção, as máquinas agrícolas corresponderam a 17% da comercialização, mesma fatia de 2023.