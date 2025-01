UnitedHealth escolhe novo presidente após assassinato em NY

(Reuters) - A UnitedHealth nomeou nesta quinta-feira Tim Noel, executivo responsável pelos negócios do grupo com o programa de saúde norte-americano Medicare, para a presidência da unidade de seguro saúde da empresa, um mês após o assassinato a tiros do ex-presidente da empresa Brian Thompson.

Noel assumirá o comando da UnitedHealthcare, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos com mais de 50 milhões de clientes, em um momento crítico.

O assassinato de Thompson em 4 de dezembro em Nova York deu início a uma ampla discussão nos EUA sobre as frustrações da população norte-americana com o sistema de saúde do país.

Muitos norte-americanos, que pagam mais por atendimento médico do que as pessoas em qualquer outro país, têm protestado contra pedidos de cobertura e reembolso de tratamento negados pelas seguradoras.

O setor de seguro de saúde, por outro lado, reclama que está enfrentando aumento de custos, impulsionado por demanda maior por assistência médica nos planos Medicare apoiados pelo governo federal. Além disso, mudanças na elegibilidade para o Medicaid nos Estados deixaram as seguradoras com mais pacientes que necessitam de mais serviços médicos.

Noel, que ingressou na empresa em 2007, atuou mais recentemente como presidente-executivo da unidade Medicare & Retirement da UnitedHealthcare.

(Por Mariam Sunny e Sriparna Roy)