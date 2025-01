UE deve avaliar aprovação de joint venture entre Bunge e Repsol até 21/2

Bruxelas, 23 - Os reguladores antitruste da União Europeia iniciaram uma revisão inicial da joint venture da empresa energética espanhola Repsol com a norte-americana Bunge. A Comissão Europeia, o regulador de concorrência do bloco, estabeleceu o dia 21 de fevereiro como prazo final para decidir se aprova o acordo ou se abre uma investigação mais aprofundada, conforme comunicado publicado na quarta-feira, 22.Repsol e Bunge revelaram planos de formar uma joint venture de biocombustíveis em março do ano passado, na qual a empresa de energia compraria uma participação de 40% em três instalações da Bunge na Península Ibérica por até US$ 340 milhões. As empresas disseram na época que o acordo daria à Repsol maior acesso a matérias-primas de baixa intensidade de carbono para a produção de combustíveis renováveis. Fonte: Dow Jones Newswires.