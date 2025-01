Trump suspende entrada de migrantes e envia tropas para fronteira

O presidente dos Estados Unidos assinou ontem um decreto que suspende a entrada de migrantes pela fronteira sul do país, em estados que fazem fronteira com o México. Essa é a medida mais drástica contra a imigração tomada por Donald Trump nos primeiros dias de seu segundo mandato. O texto ainda ordena que agências do governo federal tomem todas as medidas necessárias para "imediatamente repelir, repatriar e remover imigrantes ilegais". A imprensa do país também relata que o governo já se prepara para enviar 1.500 soldados da ativa das Forças Armadas para a fronteira com o México. Também nesta quarta, Trump ordenou que o Departamento de Justiça abra investigações contra autoridades estaduais e municipais que resistam ou obstruam tentativas de agentes federais de deportar migrantes em situação irregular. Saiba mais.

Dólar cai abaixo de $ 6 e tem menor valor desde novembro de 2024. A moeda americana terminou a quarta-feira cotada a R$ 5,946, uma forte queda de 1,4%. A cotação da moeda também recuou nas primeiras sessões desta semana e, no acumulado de 2025, a queda chega a 2,4%. Segundo analistas, as decisões de Donald Trump continuam no radar do mercado, e a promessa de taxar as importações com origem na China, Canadá, México e União Europeia tem balizado as expectativas. A falta de medidas concretas de Trump beneficiou o real e outras moedas pelo mundo. A oscilação de ontem do mercado também é atribuída por economistas a efeitos acumulados da taxa Selic, que está em 12,25% ao ano e deve chegar a 14,25% até março, segundo decisão o Copom.

PF vê vínculo de blitze da PRF na eleição com plano de golpe de Bolsonaro. No relatório final do inquérito que indiciou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques, enviado ao STF em dezembro, a Polícia Federal apontou uma pressão de Torres para que a PF aumentasse o policiamento no dia do segundo turno, principalmente na Bahia, onde Lula tinha uma das votações mais expressivas. Para a PF, esse grupo pode ser mais um núcleo criminoso do plano de golpe, que envolveria a "alteração criminosa do resultado das eleições presidenciais". Anderson Torres também foi indiciado no inquérito do golpe, acusado de ser um dos conselheiros jurídicos de Bolsonaro. A PF apreendeu em sua casa uma minuta golpista que pretendia alterar o resultado das eleições. Leia mais na coluna de Aguirre Talento.

TCU bloqueia R$ 6 bilhões do Pé-de-Meia. Após reportagem do UOL revelar ilegalidades na execução do maior programa do governo Lula, o plenário do Tribunal de Contas da União confirmou por unanimidade o bloqueio do montante. O motivo apresentado pelo relator do processo, ministro Augusto Nardes, é que a operação aconteceu à margem do orçamento, sem autorização do Congresso. O governo nega irregularidades. Com verbas para custear o programa neste mês somando R$ 1,8 bilhão, o bloqueio pode paralisá-lo no decorrer do ano ou exigir do Executivo mais recursos do Orçamento, o que levaria ao corte de outras despesas para não sair dos limites do arcabouço fiscal. Entenda.

Ministros do TST recebem até R$ 419 mil líquidos em um mês. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, penduricalhos garantiram a ministros do Tribunal Superior do Trabalho rendimentos de até R$ 419 mil em dezembro. Dos 27 ministros, 26 receberam uma remuneração acima de R$ 250 mil líquidos. A média por magistrado, já com os descontos, chegou a R$ 357 mil — em valores brutos, R$ 514 mil. O cálculo inclui salário fixo (que não chega a R$ 42 mil), pagamentos retroativos e benefícios como abonos e auxílios. As verbas dos ministros foram incrementadas por pagamentos retroativos. O quinquênio prevê um adicional de 5% a cada cinco anos de serviço e a licença compensatória autoriza a conversão de dias de folga em dinheiro. Veja números dos outros tribunais.