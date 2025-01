Trump e príncipe herdeiro saudita conversam sobre "ambições econômicas" e comércio, diz Casa Branca

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, conversaram sobre as "ambições econômicas internacionais" do reino e trataram do comércio e de outras oportunidades em uma ligação na quarta-feira, informou a Casa Branca.

No primeiro telefonema de Trump com um líder estrangeiro desde que assumiu o cargo na segunda-feira, os dois também discutiram os esforços para levar estabilidade ao Oriente Médio, reforçar a segurança regional e combater o terrorismo, disse a Casa Branca em um comunicado nesta quinta-feira.

O comunicado não mencionou um plano de investimento de 600 bilhões que, de acordo com a agência de notícias estatal saudita, teria sido abordado por Bin Salman quando falou com Trump.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)