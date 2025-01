Trump diz que falará com Powell sobre juros: 'Espero que o Fed me escute'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que falará com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no momento apropriado e que espera que o Banco Central americano o escute.

"Quando os preços de energia caírem, nocautearão a inflação e derrubarão os juros", disse Trump em comentários feitos durante assinatura de ordens executivas pelo presidente na Casa Branca.

O presidente americano disse ainda que sabe mais sobre juros do que o Fed.

Mais cedo o republicano afirmou que pretende "exigir que as taxas de juro recuem imediatamente" porque as suas políticas reduziriam os preços do petróleo, em comentários feitos em participação exibida virtualmente para líderes reunidos no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.