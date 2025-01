Trump tem 'botão da Coca-Cola Diet' reinstalado no Salão Oval; entenda

A preparação do Salão Oval para receber o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluiu a volta do seu "botão da Coca-Cola Diet", segundo o Wall Street Journal. O escritório é decorado com interesses e gostos pessoais do dono do cargo, e atualizado a cada posse.

O que aconteceu

Salão foi decorado com fotos da família de Trump, estátuas prateadas de águias e um novo carpete. As mudanças no Salão Oval são realizadas em horas, no mesmo dia em que o novo presidente assume o cargo. A de Trump incluiu o botão para pedir sua bebida favorita.

Em 2017, Trump foi questionado por jornalista se botão servia para lançar ogivas nucleares. O presidente respondeu que "não, mas que todos pensam isso", antes de apertá-lo e receber uma Coca-Cola Diet.

CEO da Coca-Cola deu garrafa comemorativa de refrigerante Diet para Trump. Desde 2005, a empresa entrega garrafas personalizadas aos presidentes dos Estados Unidos. Segundo a empresa, a intenção do gesto é de "destacar as contribuições da Coca-Cola para a economia dos EUA".