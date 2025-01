Trump ameaça tirar ajuda a Los Angeles e ataca governador com fake news

Do UOL, em São Paulo

O presidente Donald Trump ameaçou, nesta quarta-feira (22), suspender a ajuda federal para desastres em Los Angeles, que foi devastada por incêndios florestais, caso as autoridades da Califórnia não mudarem a abordagem em relação à gestão de água.

O que aconteceu

O político afirmou que o estado deveria ajustar a forma como administra seus recursos hídricos. "Não acho que devemos dar nada à Califórnia até que eles deixem a água acabar", disse Trump em entrevista a Sean Hannity, da Fox News.

Presidente repetiu falsas alegações de que os esforços de conservação de peixes na parte norte do estado são responsáveis pelo ressecamento de hidrantes em áreas urbanas. As autoridades locais, no entanto, negaram a acusação e disseram que a alta demanda em um sistema municipal não projetado para combater tais incêndios foi a culpada.

Segundo especialista, Trump ''está colocando os peixes como bodes expiatórios''. Ao The Washington Post, John Bush, conselheiro geral do Center for Biological Diversity, disse que não há nenhuma conexão real entre os incêndios na Califórnia e a proteção dos peixes delta smelt.

Trump também afirmou que a dificuldade em domar alguns dos incêndios é culpa do governador democrata Gavin Newsom. O adversário político, por sua vez, pediu parceria e respeito mútuo enquanto a Califórnia luta contra os incêndios

Em seu discurso de posse, Trump mencionou a situação na cidade. Uma de suas ordens executivas assinadas foi intitulada ''Colocando as pessoas acima dos peixes: acabando com o ambientalismo radical para fornecer água ao Sul da Califórnia''.

O presidente republicano da Câmara, Mike Johnson, concordou com as reclamações de Trump e disse que há ''problemas sérios'' na forma como a Califórnia é administrado. Ele disse que inclui o financiamento insuficiente para programas florestais e armazenamento de água, e citou uma disputa pública entre o chefe dos bombeiros de LA e a prefeitura a respeito de cortes no orçamento.

A ameaça de Trump ocorreu enquanto o político se prepara para a primeira viagem presidencial de sua segunda gestão. Na sexta-feira (25), ele visitará o sul da Califórnia, além do oeste da Carolina do Norte, que está se recuperando depois que o furacão Helene atingiu a área há mais de três meses.

Los Angeles enfrenta mais um incêndio

Bombeiros trabalham enquanto o incêndio Hughes queima ao norte de Los Angeles em 22 de janeiro de 2025, perto de Castaic, Califórnia. Imagem: MARIO TAMA / AFP

Um novo incêndio florestal teve início nesta quarta-feira (22) na região de Los Angeles. O incidente obrigou mais de 30 mil moradores a saírem de suas casas na costa oeste dos Estados Unidos, que ainda se recuperava de duas semanas de chamas intensas.

As chamas foram avivadas pelos ventos fortes e secos que costumam atingir a Califórnia nesta época do ano. O fogo do incêndio Hughes avançava sem controle pelas colinas próximas ao lago Castaic, e se propagou por mais de 3.000 hectares em pouco mais de seis horas.

O fogo atingiu 38 km² e surpreendeu pela rapidez em se propagar. "Estávamos passeando com os animais no entorno dessa colina e observei um pouco de fumaça. Em menos de cinco minutos, ela se tornou a maior coluna de fumaça que já vi. Do nada, ficou tudo escuro", contou um morador ao canal de TV KTLA.

Cerca de 2.000 estudantes foram retirados de instituições de ensino na região. O departamento do xerife do condado de Los Angeles pediu que os cidadãos acatassem imediatamente as ordens de evacuação enquanto a TV local exibia imagens da polícia pedindo à vizinhança que deixasse a região.