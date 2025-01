Transporte ferroviário de Grãos nos EUA aumenta 5% na semana encerrada no dia 11

São Paulo, 23 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 25.602 vagões na semana encerrada em 11 de janeiro, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura do país (USDA) publicado nesta quinta-feira, 23. O volume representa aumento de 5% ante a semana anterior e de 11% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 428.300 toneladas na semana encerrada em 18 de janeiro. O volume representa queda de 5% ante a semana anterior e aumento de 28% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 16 de janeiro, 30 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, 14% menos na comparação anual. Nos dez dias a partir de 17 de janeiro, a expectativa era de que 45 navios fossem carregados, queda de 17% ante igual período do ano passado.