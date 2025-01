Tocantins deve colher 10,7% mais grãos em 2024/25, com 8,5 milhões de t

São Paulo, 23 - O Tocantins deve produzir 10,7% mais grãos na safra 2024/25, alcançando 8,5 milhões de toneladas, com avanço de 2,9% na área, para 2,26 milhões de hectares. As projeções foram divulgadas em nota pela Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado, com base em dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo a pasta, soja e milho, que representam 88% do total colhido, devem ter safra 11,9% e 12,4% maiores, respectivamente, com a soja alcançando 5,12 milhões de toneladas e o milho, 2,37 milhões de toneladas. A pasta destaca também o arroz, com previsão de colheita em torno de 769 mil toneladas, situando o Estado como o terceiro maior produtor do País.O algodão, por sua vez, deve ter aumento de 47,06% na área plantada no Tocantins, para 12,5 mil hectares, e avanço de 57,97% na produção, para 54,5 mil toneladas de algodão em caroço. "Apesar de números modestos em comparação aos grandes produtores nacionais, como Mato Grosso e Bahia, o crescente interesse de agricultores em diversificar suas produções torna o algodão uma cultura promissora no Estado", finaliza a nota.