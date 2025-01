Tarifas levarão bilhões de dólares e até trilhões para Tesouro dos EUA, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a imposição de tarifas para bens importados para o país levará bilhões e até trilhões de dólares para o Tesouro norte-americano. O republicano afirmou ainda que pretende "exigir que as taxas de juro recuem imediatamente" porque as suas políticas reduziriam os preços do petróleo.

Os comentários foram feitos em participação de Trump exibida virtualmente para líderes reunidos no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

Trump diz que o aumento da produção de petróleo exerceria pressão descendente sobre os custos da energia, reduzindo a inflação.

As taxas de juro são em grande parte determinadas pelos mercados financeiros e pelas políticas do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano.

Trump tem uma relação controversa com o presidente do Fed, Jerome Powell, tendo criticado o chefe do banco central dos EUA durante o seu primeiro mandato porque Powell manteve as taxas mais altas do que Trump gostaria, a fim de reduzir os riscos inflacionários.

*Com Associated Press