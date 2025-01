Tailândia realiza primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo e mira recorde de registros

Por Napat Wesshasartar e Chayut Setboonsarng

BANGCOC (Reuters) - A Tailândia se tornou nesta quinta-feira o primeiro país do Sudeste Asiático a realizar casamentos legais entre pessoas do mesmo sexo, com grupos LGBT buscando marcar a ocasião com mais de 1.000 registros de casamento em um único dia.

Após décadas de campanhas de ativistas, a Tailândia é o terceiro território na Ásia a legalizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo, depois de Taiwan e Nepal, com uma nova lei de igualdade de casamento entrando em vigor na quinta-feira.

O Parlamento da Tailândia hasteou bandeiras do arco-íris na quinta-feira e os complexos comerciais planejaram grandes eventos de orgulho para comemorar a implementação da nova lei.

Em um casamento em massa em um shopping de luxo de Bangcoc, mais de 200 casais fizeram fila para fazer seus votos, alguns em vestidos brancos, outros em trajes tradicionais tailandeses, ternos ocidentais e uniformes cerimoniais da polícia.

"Já se passaram 17 anos, nos conhecemos na escola e nos deparamos com muitas coisas... esperamos ver mais igualdade no futuro", disse Ploynaplus Chirasukon, 33 anos, posando para fotos depois de receber uma licença de casamento com sua esposa Kwanporn Kongpetch.

Os grupos LGBT esperam alcançar 1.448 registros de casamento no primeiro dia, um número simbólico que se refere à seção do código civil tailandês onde uma emenda importante mudou as palavras marido e mulher para "cônjuge".

Os organizadores, juntamente com agências relacionadas, planejam compilar os números das cerimônias em todo o país e enviar uma solicitação ao Guinness World Records para reconhecer a Tailândia como detentora do maior número de registros de casamento entre pessoas do mesmo sexo em um único dia.

"Um-quatro-quatro-oito simboliza a luta pelos direitos de casamento para todos os gêneros. Ele representa o sonho e a esperança de construir uma sociedade inclusiva que aceite e celebre o amor em todas as suas formas", disse o grupo LGBT Bangcoc Pride.

Os escritórios distritais em todo o país e as embaixadas tailandesas no exterior também estavam abertos para o registro de casamento, de acordo com o governo.