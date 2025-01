S&P 500 atinge recorde de fechamento com falas de Trump e balanços em foco

Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 subiu nesta quinta-feira e registrou um fechamento recorde, com investidores avaliando um conjunto misto de balanços corporativos e digerindo comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo um pedido de cortes nos juros e nos preços do petróleo.

No Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump exigiu que a Opep baixe os preços do petróleo e que os bancos centrais globais reduzam as taxas de juros, ao mesmo tempo em que alertou líderes empresariais mundiais de que enfrentarão tarifas para produtos fabricados fora dos EUA.

Embora investidores tenham monitorado com cautela os comentários de Trump sobre as tarifas, eles "gostam da ideia de que os juros e os preços do petróleo caiam", disse Lindsey Bell, estrategista-chefe da 248 Ventures.

"De modo geral, o mercado está otimista quanto mais ouve falar das políticas de Trump. Estamos apenas vendo um reflexo desse otimismo", disse Bell.

Entretanto, investidores têm se preocupado com o fato de que as tarifas podem aumentar as pressões inflacionárias e diminuir o ritmo dos cortes nos juros pelo Federal Reserve.

A expectativa é de que o Fed deixe a taxa básica inalterada na próxima semana, em sua primeira reunião de política monetária do ano.

Os três principais índices de Wall Street registraram seu quarto dia consecutivo de ganhos.

O Dow Jones subiu 0,92%, para 44.565,07 pontos. O S&P 500 ganhou 0,53%, para 6.118,71 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,22%, para 20.053,68 pontos.

Todos os 11 setores do S&P 500 terminaram com ganhos, após negociações mistas anteriores.

O maior avanço foi do setor de saúde, com alta de cerca de 1,35%, seguido pelo industrial, que avançou 0,96%.

O setor de bancos subiu 0,73%, depois de atingir um pico mais cedo.