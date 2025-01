Sobrevivente do festival Nova representará Israel no Eurovision

Uma sobrevivente do festival Nova, que viu um grande número de vítimas no ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, representará Israel no Eurovision.

Yuval Raphael, de 24 anos, que conseguiu escapar do massacre escondendo-se sob uma pilha de cadáveres, venceu o reality show HaKokhav Haba ("A Próxima Estrela") na noite de quarta-feira, um passo que lhe permite representar seu país no Eurovision 2025, que será realizado em maio na cidade suíça de Basileia.

No concurso, a cantora fez um cover de "Dancing Queen", do ABBA, e o dedicou a "todos os anjos" mortos no festival.

Na madrugada de 7 de outubro de 2023, comandos islamistas atacaram o festival de música eletrônica Nova, onde cerca de 3.000 participantes estavam reunidos, a cerca de dois quilômetros da Faixa de Gaza. Eles os perseguiram por horas e mataram pelo menos 370 pessoas, de acordo com dados oficiais israelenses. Levaram 44 reféns para Gaza.

dms/dla/vl/es/pb/aa/dd

© Agence France-Presse