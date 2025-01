SK Hynix revela maior lucro líquido 'de todos os tempos', mas alerta para queda na demanda

A SK Hynix anunciou que seu lucro líquido do quarto trimestre de 2024 foi de 8,006 trilhões de won, "o melhor de todos os tempos", segundo o comunicado. A receita do mesmo período ficou em 19,767 trilhões de won.

Já o lucro líquido de 2024, de acordo com o balanço, foi de 19,797 trilhões de won, com receita de 66,193 trilhões de won no ano inteiro.

Esse valor também representa o melhor desempenho anual histórico da companhia, "com aumento das vendas de produtos de inteligência artificial (IA)", cita o balanço.

Mesmo assim, a fabricante sul-coreana de chips alertou que uma possível desaceleração em gastos com IA e a demanda mais fraca por smartphones podem pesar sobre a demanda por seus produtos. Com o adendo, as ações da empresa, listadas em Busan, fecharam em queda de 2,66%.

Papéis de outras empresas de tecnologia operavam também em queda em Nova York, com a Nvidia recuando 1,40% e Intel cedendo 1,37% por volta das 12 horas (de Brasília).

Caso os números estimados para o lucro operacional da Samsung para o trimestre, de 6,5 trilhões de won, se concretizem, essa será a primeira vez que o lucro operacional trimestral da SK Hynix (8,1 trilhões de won) superaria o da Samsung, de acordo com analistas ouvidos pela Reuters.