Recém-nascida é sequestrada por falsa enfermeira na Itália

Bebê foi sequestrada nesta terça-feira (21), com apenas um dia de vida, enquanto estava na maternidade de uma clínica em Cosenza, na Itália. Ela foi encontrada três horas depois. Dois suspeitos foram presos.

O que aconteceu

Sofia estava na maternidade da clínica Sacro Cuore, em Cosenza. Uma mulher disse ser enfermeira e pegou a recém-nascida, alegando que iria levá-la para uma consulta com a pediatra, segundo informações da RAI News e do jornal La Repubblica. Um homem de boné a ajudou a pegar a criança, conforme mostraram as imagens do circuito de segurança.

Mãe e avós estranharam a demora no retorno da criança e acionaram a segurança. A polícia, então, foi chamada.

Sofia foi encontrada após três horas. Ela estava na casa dos suspeitos, que celebravam com a família a chegada do bebê. Segundo a polícia, nenhum contato foi identificado entre os suspeitos e a família de Sofia, tratando ela como uma "vítima casual".

Rosa Vespa, de 51 anos, e seu marido, Aqua Moses, de 43, foram presos. Polícia investiga a motivação do sequestro.

Suspeita simulou uma gravidez por nove meses. Uma semana antes do crime, ela havia postado nas redes sociais que havia dado a luz. Ela alegou para a família que estava internada para exames.

Recém-nascida foi encontrada com roupa azul. Rosa havia dito à família que estava esperando um menino.

Sofia está bem e com a família. A mãe, Valeria Chiappetta, publicou uma foto nas redes sociais e agradeceu o apoio que está recebendo. "Somos uma mãe e um pai que morreram e renasceram ontem."

Valeria publicou uma foto de Sofia com o irmão e com o pai nas redes sociais Imagem: Reprodução/Facebook

Clínica afirma que o casal entrou alegando visitar parentes. Eles assumiram que não exigem documentos para a entrada e disseram que, agora, irão repensar os procedimentos de entrada. A polícia investiga a participação de seguranças da clínica no sequestro.