Putin está preocupado com economia à medida que Trump cogita mais sanções

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem se preocupado cada vez mais com as distorções na economia russa, à medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona pelo fim do conflito na Ucrânia, disseram cinco fontes com conhecimento da situação à Reuters.

A economia da Rússia, dependente das exportações de petróleo, gás e minerais, cresceu de forma robusta nos últimos dois anos, apesar das várias rodadas de sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia em 2022.

Mas a atividade doméstica tem estado tensa nos últimos meses devido à escassez de mão de obra e aos juros altos introduzidos para combater a inflação, que se acelerou com os gastos militares recordes.

Isso contribuiu para a visão de uma parte da elite russa de que é desejável um acordo negociado para a guerra, de acordo com duas das fontes familiarizadas com o pensamento do Kremlin.

Trump 'gosta' de sanções, diz Kremlin

O Kremlin disse hoje que está aberto a um diálogo com o presidente Trump, embora não veja "nada de particularmente novo" em suas últimas declarações sobre o conflito na Ucrânia e sua ameaça de impor mais sanções à Rússia.

"Continuamos prontos para o diálogo, diálogo em pé de igualdade e respeito mútuo", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Ele acrescentou que, ficou claro desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021), que o republicano "gostava" de sanções. "Estamos acompanhando de perto suas declarações".

Trump, que retornou ao cargo na segunda-feira, tem prometido resolver rapidamente o conflito na Ucrânia, o maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Nesta semana, ele disse que mais sanções, bem como tarifas, sobre a Rússia são possíveis, a menos que Putin negocie, acrescentando que a Rússia está caminhando para "grandes problemas" na economia. Um assessor do Kremlin disse na terça-feira que o país não havia recebido, até o momento, nenhuma proposta específica para negociações.

"A Rússia, é claro, está economicamente interessada em negociar um fim diplomático para o conflito", disse Oleg Vyugin, ex-vice-presidente do banco central russo, em uma entrevista, citando o risco de distorções econômicas crescentes à medida que a Rússia aumenta os gastos militares e de defesa.

A Reuters informou anteriormente que Putin está pronto para discutir as opções de cessar-fogo com Trump, mas que os ganhos territoriais russos na Ucrânia devem ser aceitos e que a Ucrânia deve desistir de sua proposta de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado sobre a reportagem da Reuters, reconheceu "fatores problemáticos" na economia, mas disse que ela está se desenvolvendo em um ritmo elevado e que é capaz de atender "todas as exigências militares de forma incremental", bem como todas as necessidades sociais e de bem-estar.

"Há problemas, mas, infelizmente, os problemas são agora os companheiros de quase todos os países do mundo", disse ele. "A situação é avaliada como estável, e há uma margem de segurança."

Poucos dias antes da posse de Trump, o presidente Joe Biden impôs o mais amplo pacote de sanções até agora direcionado às receitas de petróleo e gás da Rússia, uma medida que o seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, disse que daria a Trump uma vantagem em qualquer negociação ao aplicar pressão econômica sobre a Rússia.

Putin disse que a Rússia pode lutar pelo tempo que for necessário e que Moscou nunca se curvará diante de outra potência em relação aos principais interesses nacionais.

Até recentemente, a economia russa de 2,2 trilhões de dólares havia demonstrado uma resistência notável durante a guerra, e Putin elogiou as principais autoridades econômicas e as empresas por contornarem as mais rigorosas sanções ocidentais já impostas a uma grande economia.

Após uma contração em 2022, o PIB da Rússia cresceu mais do que o da União Europeia e dos EUA em 2023 e 2024. Este ano, entretanto, o banco central russo e o Fundo Monetário Internacional (FMI) preveem um crescimento abaixo de 1,5%, embora o governo projete uma perspectiva um pouco mais otimista.

"Há alguns problemas aqui, como a inflação e um certo superaquecimento da economia", disse Putin em uma coletiva de imprensa anual em 19 de dezembro. "O governo e o banco central já têm a tarefa de reduzir o ritmo", disse ele.

*Com informações de AFP