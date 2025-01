Puma alerta sobre lucro abaixo do esperado em 2024 e anuncia redução de despesas

A Puma anunciou que seu lucro líquido preliminar de 2024 ficou em 282 milhões de euros, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 23. O valor ficou aquém das expectativas da empresa e também abaixo do nível do ano anterior, de 305 milhões de euros. Analistas consultados pela FactSet projetavam que a Puma teria lucro líquido de 306 milhões de euros para o ano completo de 2024.

Em nota, a empresa credita a queda no resultado operacional às despesas financeiras líquidas mais altas e às participações não controladoras também maiores.

No quarto trimestre do ano passado, tanto o resultado operacional, de 109 milhões de euros, quanto o lucro líquido de 24 milhões de euros, "ficaram significativamente acima dos níveis do ano passado, mas abaixo das expectativas", diz o balanço. Neste caso, a FactSet projetava lucro de 32,5 milhões no período.

A companhia, que vem enfrentando despesas mais altas e crescimento lento das vendas, anunciou que está iniciando um programa de redução de custos após a queda dos lucros no ano passado.

A Puma afirma que o programa otimizará custos diretos e indiretos, incluindo despesas de pessoal, por meio de melhor alocação de recursos. A empresa não especificou, no entanto, se está considerando redução de postos de trabalho.

Às 10h54 (de Brasília) as ações da Puma tombavam 20,64% em Frankfurt.

*Com informações da Dow Jones Newswires