Pode consumir whey protein junto com café? Exige algum cuidado?

A mistura de café com proteína (geralmente o whey protein) é possível e recebe o nome de "café proteico". A bebida melhora os efeitos do exercício físico, ao dar mais energia para o treino; aumenta o gasto energético; melhora o sistema imunológico e a recuperação muscular; gera saciedade.

Mas é importante dizer que esse "combo" não traz benefícios extra, ou seja, consumir café e/ou whey protein isoladamente trará as mesmas vantagens ao organismo.

De acordo com um estudo realizado pela Escola de Ciências do Esporte e Exercício, da Universidade de Birmingham (Reino Unido), a cafeína, principal componente do café, pode melhorar as contrações musculares e a resistência à fadiga. O resultado disso é mais força para você realizar o seu treino.

Já o whey protein é aquele "boost" de proteína que gera mais saciedade e auxilia na perda de peso. Sem esquecer que, de acordo com uma pesquisa publicada no periódico British Journal of Sports Medicine, o suplemento estimula o ganho de massa muscular (juntamente com a prática dos exercícios físicos), e melhora a força durante treinos de resistência.

Não é recomendado exagerar

A dosagem indicada para o café proteico por dia deve levar em consideração os alimentos separados. Estudos recomendam o consumo de até 400 mg de cafeína ao dia, equivalente a 3 xícaras (de chá) por dia. Sendo assim, a dosagem recomendada para o pré-treino ou café da manhã é de uma xícara com 130 ml de café normal e 1 scoop de proteína em pó.

O ideal é não passar desta dosagem, pois o excesso pode causar sérios problemas. Entre as reações, estão: excitação, ansiedade e insônia.

Ultrapassar ligeiramente a dose recomendada de suplemento de proteína (20 a 25 gramas por dia) geralmente não causa danos à saúde, pois o organismo elimina o excesso pela urina. No entanto, exageros extremos podem sobrecarregar fígado e rins, aumentando o risco de doenças como cálculo renal. Pessoas com problemas hepáticos ou renais devem consultar um médico antes de consumir o suplemento.

Para quem pratica exercícios, a ingestão recomendada de proteína é de 1,4 a 2 gramas por quilo de peso corporal por dia, podendo ser obtida de diversas fontes alimentares, como carnes, ovos, leite, frango, queijo e leguminosas, além de suplementos.

Como preparar e consumir

Imagem: iStock

A nutricionista Débora Palos sugere a seguinte receita: faça uma xícara (de chá) de café coado e adicione o whey protein (1 medidor ou scoop —em torno de 15 a 30 g). Também pode diluir a proteína em um pouco de água ou leite ou extrato vegetal, e depois adicionar ao café.

"Algumas pessoas ainda acrescentam canela em pó, avelãs ou amêndoas trituradas. Pode consumir tanto quente como gelado, de acordo com a preferência", comenta Palos.

Vale ressaltar que o consumo de proteína geralmente é mais indicado no pós-treino, pois o nutriente tem digestão lenta. Mas se quiser tomar o café proteico para ter mais energia, prefira o consumo até 40 minutos antes do exercício, para não sofrer algum desconforto gástrico.

E antes de sair por aí ingerindo a bebida todas os dias, consulte um nutricionista e veja se realmente você precisa da mistura na sua rotina.

*Com informações de reportagem publicada em 01/09/2021