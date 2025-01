Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou marginalmente na semana passada, sugerindo que o sólido crescimento do emprego provavelmente continuou em janeiro.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 6.000, para 223.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 18 de janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 220.000 pedidos para a última semana.

As temperaturas congelantes que atingiram grande parte do país e os incêndios em Los Angeles podem aumentar os pedidos nas próximas semanas. Afora as distorções climáticas, o mercado de trabalho continua a avançar, mantendo a expansão econômica no rumo certo.

Os dados da semana passada abrangem o período durante o qual o governo pesquisou empresas para o relatório de emprego de janeiro.

A economia dos EUA deve ter criado 256.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em dezembro. No ano passado foram 2,2 milhões de postos de trabalho, com uma média de 186.000 por mês, abaixo dos 3,0 milhões em 2023.

A robustez do mercado de trabalho foi um dos fatores que levaram o Federal Reserve a reduzir sua projeção de cortes na taxa de juros para este ano para apenas dois, em comparação com os quatro previstos em setembro, quando lançou seu ciclo de flexibilização da política.

