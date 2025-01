Pablo Marçal admite que vídeo com Trump foi gravado antes da posse

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) admitiu que o vídeo divulgado por ele ao lado de Donald Trump foi gravado anteriormente à posse do presidente dos Estados Unidos, realizada na última segunda-feira, 20. Segundo o próprio Marçal, em entrevista ao O Globo, a cena foi capturada no dia 4 de janeiro, durante uma estadia de dois dias no resort Mar-a-Lago, propriedade de Trump localizada na Flórida.

O local, com 5,8 mil metros quadrados, serviu de palco para três supostos encontros com o republicano. A gravação mostrava Marçal pedindo ao então presidente eleito dos EUA para "salvar o Brasil".

"Sim, foi em Mar-a-Lago. Eu segurei o vídeo [até a posse] para valorizar. Eu sou um investidor", disse Marçal ao jornal, por telefone dos Estados Unidos.

A estratégia de divulgação do vídeo foi deliberada, conforme explicou o ex-coach. "Deixei para soltar os vídeos depois da posse porque os bolsonaristas ficam malucos. Eles querem me por como inimigo da direita", afirmou.

Na ocasião, a assessoria de imprensa de Marçal não informou quando e onde o rápido encontro ocorreu. O ex-coach, segundo a equipe dele, pretendia encontrar Trump para "discutir iniciativas voltadas ao empreendedorismo, valores cristãos e o fortalecimento das economias de ambas as nações."

A posse de Trump foi vista por lideranças da direita brasileira como oportunidade para capitalizar politicamente de olho nas eleições de 2026. No entanto, nenhum dos parlamentares que fizeram parte da comitiva da oposição nos eventos de posse de Donald Trump conseguiu se aproximar do presidente.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e um dos filhos do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), não conseguiram entrar no Capitólio para a posse, e assistiram ao evento em um estádio utilizado para jogos de basquete e hóquei.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também afirmou ter tentado encontros com Trump e Elon Musk, dono do X, sem sucesso.

Segundo Marçal, sua passagem pelo resort incluiu momentos com Trump em eventos pagos, onde o americano fazia presença VIP entre os hóspedes. Marçal mencionou ainda ter participado do lançamento de um filme do advogado John Eastman, figura conhecida pela tentativa de reverter a vitória de Joe Biden em 2020.

"Eu vou soltar novos vídeos. Eu tenho vídeo do Trump falando que sou um cara de sorte", afirmou, prometendo revelar gradualmente os registros em suas redes sociais.