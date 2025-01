Nunes canta sobre 'jogar gás na cara de vagabundo' com agentes da GCM

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apareceu em um vídeo cantando sobre "jogar gás de pimenta na cara de vagabundo" com agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). As imagens circularam nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

O que aconteceu

A gravação mostra Nunes cantando a música com um grupo de guardas municipais uniformizados. Ele aparece batendo palmas e sorrindo. Procurada pelo UOL, a Prefeitura de São Paulo disse que não vai se manifestar sobre o episódio.

O vice-prefeito Ricardo Mello Araújo, coronel da Polícia Militar, e o secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, também aparecem no vídeo. O momento ocorreu durante a formatura de 500 novos agentes da GCM no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, na terça (21).

No mesmo evento, Orlando Morando estimulou um comportamento violento por parte da guarda civil. "Se em um confronto com um criminoso, que chore a mãe do criminoso e nenhum parente de vocês. Não fiquem acima da lei, mas não se sintam intimidados e abaixo dela", disse. Ele também se posicionou contra o uso de câmeras nos uniformes dos agentes.

A vereadora Luna Zarattini (PT) publicou o vídeo nas redes sociais, criticou a postura do prefeito e lembrou que o estado de São Paulo enfrenta uma escalada de violência policial. "É esse o nível de desprezo pela democracia e pelas vidas paulistanas? Mais uma demonstração da política de repressão e violência que o prefeito incentiva em nossa cidade". Nunes curtiu o post no Instagram.