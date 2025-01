Novos grandes incêndios na região de Los Angeles devem ser agravados por ventos

Por David Swanson e Brendan O'Brien

CASTAIC, Califórnia (Reuters) - Ventos fortes e condições de secura extrema devem representar um desafio para os bombeiros que lutam contra novos incêndios florestais no sul da Califórnia na quinta-feira, incluindo um novo incêndio que aumentou no último dia, forçando a retirada de dezenas de milhares de pessoas ao norte de Los Angeles.

O incêndio Hughes, a cerca de 80 km ao norte de Los Angeles, cresceu para 4.118 hectares desde seu início na manhã de quarta-feira, informou o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, ou Cal Fire, em seu site.

Os 4.000 bombeiros que lutam contra o incêndio atingiram 14% de contenção, uma medida da porcentagem do perímetro de um incêndio que está sob controle, acrescentou o Cal Fire.

As equipes que combatem o incêndio Hughes e dois outros grandes incêndios em Los Angeles -- Palisades e Eaton -- deverão ser testadas por fortes ventos de Santa Ana de até 80 km por hora, com rajadas que chegam a 105 km por hora, e níveis de umidade caindo abaixo de 10% durante todo o dia e na sexta-feira, segundo os meteorologistas.

"As condições climáticas perigosas para incêndios persistirão até sexta-feira... sendo a quinta-feira o período de maior preocupação", disse o Serviço Nacional de Meteorologia em um comunicado. "Qualquer incêndio que comece pode crescer rapidamente e ficar fora de controle."

Cerca de 31.000 pessoas foram retiradas na quarta-feira, quando o incêndio lançou enormes chamas e nuvens de fumaça sobre um terreno montanhoso na área de Castaic Lake, perto de Santa Clarita.

Os incêndios Eaton e Palisades, que arrasaram bairros inteiros nos flancos leste e oeste de Los Angeles, mataram 28 pessoas e danificaram ou destruíram quase 16.000 estruturas nas últimas duas semanas.

Helicópteros que estavam combatendo o incêndio Hughes retiraram água de um lago para jogar no fogo, segundo um vídeo da televisão KTLA. As chamas se espalharam até a beira da água.

Um vídeo de testemunhas mostrou o céu ao norte de Los Angeles tingido de laranja na tarde de quarta-feira, enquanto o incêndio Hughes se expandia rapidamente.

Um incêndio menor, chamado Sepulveda Fire, estava queimando ao longo da rodovia 405, perto do Getty Museum -- lar de vários tesouros de arte -- no Vale de San Fernando na quinta-feira. O incêndio, que tinha 16 hectares e estava 0% contido, fez com que parte da rodovia de tráfego intenso fosse fechada e alguns moradores próximos fossem retirados durante a noite.

O sul da Califórnia está há nove meses sem chuvas significativas, o que contribui para as condições perigosas, mas há previsão de chuva de sábado a segunda-feira, o que possivelmente dará aos bombeiros o alívio tão necessário.

(Reportagem de David Swanson em Castaic e Brendan O'Brien em Chicago)