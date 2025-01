Novo secretário de Estado dos EUA diz que país está comprometido com as Filipinas em telefonema

(Reuters) - O novo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, discutiu as "ações perigosas e desestabilizadoras da China no Mar do Sul da China" com o chanceler das Filipinas na quarta-feira e ressaltou o compromisso de defesa "firme" de Washington com Manila.

"O secretário Rubio afirmou que o comportamento (da China) prejudica a paz e a estabilidade regionais e é inconsistente com o direito internacional", disse o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado sobre a ligação com o ministro das Relações Exteriores filipino, Enrique Manalo.

Nos últimos dois anos, as Filipinas têm se envolvido em disputas no mar com a China, e os dois países têm se enfrentado regularmente em torno de questões no Mar do Sul da China, que fica dentro da zona econômica exclusiva de Manila.

O apelo de Rubio foi feito depois que ele recebeu os chanceleres de Austrália, Índia e Japão na terça-feira, um dia após o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca. Os quatro se comprometeram novamente a trabalhar juntos.

Os quatro países e as Filipinas compartilham preocupações sobre o crescente poder da China e analistas disseram que a reunião de terça-feira foi projetada para sinalizar a continuidade no Indo-Pacífico e que combater Pequim será uma das principais prioridades de Trump.

Na ligação com Manalo, Rubio "ressaltou os compromissos férreos dos Estados Unidos com as Filipinas" sob o Tratado de Defesa Mútua e discutiu maneiras de avançar a cooperação de segurança, expandir os laços econômicos e aprofundar a cooperação regional, disse o comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que suas atividades nas águas são "razoáveis, legais e irrepreensíveis".

Em uma coletiva de imprensa regular, a porta-voz do ministério, Mao Ning, disse que os EUA "não fazem parte" da disputa no Mar do Sul da China e "não têm o direito de intervir" em questões marítimas entre a China e as Filipinas.

"A cooperação militar entre os EUA e as Filipinas não deve minar a soberania e os direitos e interesses marítimos da China no Mar do Sul da China, nem deve ser usada para endossar as reivindicações ilegais das Filipinas", disse Mao.

As Filipinas está entre os primeiros países a se envolver com o novo governo dos EUA para discutir questões críticas de segurança, disse o Departamento de Defesa de Manila em um comunicado.

