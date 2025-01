Novo incêndio atinge norte de Los Angeles; 31 mil pessoas recebem ordem para deixar região

Um novo incêndio teve início nesta quarta-feira (22) no norte de Los Angeles e está se espalhando rapidamente. Mais de 31 mil pessoas que vivem em áreas ao redor do lago, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Los Angeles e perto da cidade de Santa Clarita, receberam ordens para deixar a região.

Em poucas horas, as chamas devastaram mais de 3.800 hectares nas proximidades do Lago Castaic. Os chamados ventos de Santa Ana, quentes e secos, atiçam as chamas e criam uma grande nuvem de fumaça sobre a região.

Mais de 4.600 bombeiros estão no local, além de aviões e helicópteros. As rajadas de vento devem se intensificar à noite. Os serviços meteorológicos emitiram um alerta de ventos fortes até sexta-feira (24) de manhã.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que estava "monitorando a situação de perto". O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, tentou tranquilizar a população e disse que "continua difícil conter o fogo , mas estamos ganhando vantagem".

Muitos bombeiros, helicópteros e Canadairs de todo o oeste dos Estados Unidos que foram mobilizados para combater os recentes incêndios em Los Angeles ainda estão no local, que facilita o combate às chamas.

"A situação em que nos encontramos hoje é muito diferente", insistiu Marrone. "É um bom exemplo do que podemos fazer quando temos funcionários e aeronaves suficientes." As autoridades voltaram a pedir aos moradores que respeitem as ordens de retirada.

"Se houver uma ordem de retirada, saia de casa. Não coloque sua vida em perigo. Não coloque em risco a vida dos socorristas. Não vale a pena", insistiu o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna.

Trump quer fechar agência federal

Donald Trump voltou a afirmar nesta quarta-feira que a Califórnia está ficando sem água. Ele culpou o governo Biden por políticas ambientais que teriam desviado a água da chuva para proteger uma espécie de peixe.

"Não acho que devemos dar nada à Califórnia até que eles deixem a água fluir do norte para o sul", repetiu o presidente dos EUA em sua primeira entrevista ao canal conservador Fox News.

Ele também anunciou que pretende fechar a FEMA, agência federal responsável pela gestão de desastres naturais.

"A FEMA será tema de uma grande discussão em breve porque prefiro ver os estados lidarem com seus próprios problemas", disse ele, sugerindo que o governo federal se limitaria à ajuda financeira.

Prisão ameaçada

Perto do lago, quatro prisões que abrigam cerca de 4.700 pessoas são ameaçadas pelo incêndio. Uma delas foi evacuada e 500 detentos foram transferidos para outra penintenciária, de acordo com o xerife Luna.

As chamas também provocaram a interrupção da circulação em várias estradas e fecharam provisoriamente um trecho da rodovia na região.

O sul da Califórnia está sem chuvas há cerca de oito meses, o que transforma a região em um barril de pólvora, mesmo no auge do inverno.

Este novo incêndio "tem potencial de se tornar muito grande", alertou Daniel Swain, especialista em eventos extremos da UCLA. O risco é particularmente preocupante se as chamas chegarem ao condado de Ventura, onde a vegetação seca é "muito densa".

