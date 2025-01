Robôs da Tesla não exibem mensagens satanistas subliminares

Os símbolos existentes em robôs fabricados pela Tesla não se referem a uma mensagem satanista subliminar, ao contrário do que afirmam publicações compartilhadas nas redes sociais.

Os desenhos contidos no cinturão das unidades robóticas fazem uma referência ao Texas, estado norte-americano no qual está instalada a sede da Tesla, e ao logotipo da empresa, sem qualquer ligação com mensagens diabólicas.

O que diz o post

A postagem traz o seguinte título: "VAZA imagem 0CULTA dos ROBÔS de Elon Musk".

Abaixo, um vídeo exibe imagens do robô Tesla Bot, também conhecido como Optimus, fabricado pela Tesla. Um homem filma um dos humanoides dentro de uma concessionária da montadora. Com a mensagem "Preta atenção no cinturão", há um destaque para os símbolos contidos na peça.

A seguir, o cinturão é exibido de forma mais detalhada com um zoom. Um narrador passa a descrever os desenhos e os atribui a mensagens satanistas subliminares: "Um brasão com três pentagramas. A estrela virada de cabeça para baixo forma o próprio bode. Vemos ao centro o símbolo da Tesla, que é a própria face do bode. Elon Musk é um dos servos do Baphomet. Embaixo, vemos a frase 'Don't mess with', que é 'Não mexa com'. Não mexa com a Tesla ou com o próprio Baphomet".

Por que é falso

Símbolos em cinturão de robôs não se referem ao satanismo. As estrelas simbolizam o estado do Texas, onde a sede da fábrica da Tesla está instalada (aqui, em inglês). Elas remetem mais especificamente à bandeira do estado norte-americano (aqui). Já a letra T, estilizada no logotipo da empresa, representa um corte transversal em um motor elétrico, como explicado pelo próprio Musk (aqui, em inglês, e abaixo). Portanto, não há qualquer referência satanista, como pentagramas e cabeça de bode, nestes desenhos.

Similar to SpaceX, the T is like a cross section of an electric motor, just as the X is like a rocket trajectory -- Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2017

Frase impressa em cinturão remete a campanha publicitária. A frase, supostamente apontada pelos posts enganosos como uma ameaça a quem se opuser a Baphomet, na verdade faz uma referência a uma campanha feita pelo governo do Texas. Com o slogan de "Don't mess with Texas" ("Não mexa com o Texas", em tradução livre, ela foi criada em 1986 com o objetivo de conscientizar motoristas para que não jogassem lixo nas rodovias do estado (aqui, em inglês).

Não houve vazamento de imagens do Optimus. As peças desinformativas afirmam que os detalhes do humanoide eram um "segredo", mas que o vídeo "foi vazado". Porém, o referido cinturão já fazia parte do robô desde o lançamento do seu protótipo, em setembro de 2022 (aqui e abaixo, a partir de 14min).

Fábrica da Tesla deve usar robôs humanoides a partir deste ano. Musk afirmou que sua empresa começará a fabricar as unidades robóticas neste ano, inicialmente em baixa escala e para uso interno. O bilionário espera que a produção em larga escala comece em 2026. (aqui, aqui e abaixo, em inglês).

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026 -- Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

Figura pagã de Baphomet é associada ao satanismo. A criatura, representada com cabeça de bode e corpo humano, tem múltiplas interpretações. Além do satanismo, ela está ligada à magia, à alquimia, à bruxaria e ao esoterismo. No cristianismo, Baphomet é considerado como um demônio, já que possui chifres como o diabo, e representa as forças do mal (aqui).

Viralização. Até a tarde desta quinta (23), uma publicação no Facebook tinha mais de 25 mil curtidas, 4,1 mil compartilhamentos e 2,1 mil comentários.

