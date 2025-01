'Incrível': machado neandertal de 50 mil anos é achado por garoto de 6 anos

Ben, um menino de apenas 6 anos, encontrou uma simples pedra em uma praia inglesa em 2021. Três anos depois descobriu que o artefato tinha 50 mil anos de existência.

O que aconteceu

Durante um passeio pela orla da praia de Sussex, na Inglaterra, Ben achou uma pedra escura com formato peculiar. Encantado, ele levou o objeto para casa, sem saber do quão valioso aquilo poderia ser.

No final de 2024, Ben descobriu que a pedra era, na verdade, um machado de mão usado pelos Neandertais (Homo neanderthalensis). A peça seria de 50 mil anos atrás.

A descoberta foi feita após a mãe de Ben, Emma Witten, ficar curiosa sobre a procedência da pedra. Ela encaminhou um e-mail para James Sainsbury, curador de arqueologia e história social do Worthing Theatres and Museum e obteve uma resposta surpreendente.

Recebo e-mails como esse o tempo todo, especialmente sobre achados na praia, e geralmente são apenas seixos que parecem engraçados. Mas assim que vi a foto, pensei: 'É um machado de mão neandertal do Paleolítico Superior'. É um achado absolutamente incrível James Sainsbury, Live Science

Ben e James Sainsbury, curador de arqueologia e história social do Worthing Theatres and Museum Imagem: Emma Witten

O especialista revelou que machados de mão neandertais são pequenos e escuros, têm dois lados e eram utilizados para quebrar ossos. Por conta dessas características, é possível diferenciá-los de machados usados no Paleolítico Médio ou Inferior, ao menos em Sussex.

Sainsbury também identificou que o objeto poderia ser um artefato de mão Musteriano. "Daquele período neandertal muito tardio, quando seus dias estavam chegando ao fim na Europa e na Grã-Bretanha". Alguns cientistas acreditam que os machados musterianos foram utilizados pelas últimas gerações de neandertais daquela região.

Depois da troca de e-mails, no dia 24 de novembro de 2024, Ben, agora com nove anos, e sua família, levaram o artefato ao Worthing Museum e Sainsbury pode confirmar que era, de fato, um machado neandertal.

Reconstrução física da cabeça de uma mulher neandertal de 75 mil anos Imagem: Justin TALLIS / AFP

Por conta do ótimo estado do machado, o profissional acredita que o objeto tenha ficado enterrado embaixo d'água a maior parte do tempo. Além disso, ele explica que a peça é muito rara já que a densidade neandertal era muito baixa.

Ben e sua família emprestaram o machado de mão neandertal para o Worthing Theatres and Museum, onde o objeto ficará em exposição até fevereiro deste ano.