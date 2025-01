Londres exalta obras-primas do modernismo brasileiro com exposição 'única'

"Um momento único para ver as obras-primas de um país magnífico". Roberta Saraiva Coutinho, uma das curadoras da exposição "Brasil! Brasil! The Birth of Modernism" ("Brasil! Brasil! O Nascimento do Modernismo", em tradução livre), apresentada nesta quinta-feira (23) na Royal Academy of Arts de Londres, destaca à AFP o valor da mostra.

A exposição, que será aberta ao público entre 28 de janeiro e 21 de abril, reúne mais de 130 obras de dez artistas do modernismo brasileiro, um movimento cultural iniciado no país no começo do século XX.

"A mostra é uma espécie de relato narrativo que abrange cerca de 60 anos da história da arte brasileira", explica Adrian Locke, da Royal Academy of Arts, um dos outros curadores da exposição, que reúne trabalhos de 1910 a 1970.

O movimento nasceu com a chegada de correntes culturais e artísticas iniciadas na Europa, como o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo e o surrealismo, mas com foco nos elementos da cultura brasileira.

A exposição, principalmente de pinturas e com artistas de renome como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Alfredo Volpi e Lasar Segall, conta também com algumas fotografias de Geraldo de Barros e algumas esculturas de Rubem Valentim.

Vicente do Rego Monteiro, Flávio de Carvalho, Cândido Portinari e Djanira completam o elenco de pintores.

- Também em Berna -

A exposição teve sua estreia europeia no Zentrum Paul Klee, na cidade suíça de Berna, entre 7 de setembro de 2024 e 5 de janeiro de 2025, e agora é recebida pela Royal Academy of Arts de Londres, que já havia apresentado em 1944 uma mostra sobre o modernismo brasileiro.

"Reunimos dez protagonistas-chave da arte brasileira da época. Cada um deles é apresentado individualmente com suas contribuições, mostrando a extraordinária vitalidade e diversidade da arte brasileira durante esse período", afirmou Andrea Tarsia, diretor de exposições da Royal Academy of Arts.

Roberta Saraiva Coutinho, ex-diretora do Museu Lasar Segall, em São Paulo, e que atualmente dirige o Museu da Língua Portuguesa, também na capital paulista, acredita que esta exposição ajudará a divulgar mais a arte brasileira na Europa.

"Tenho certeza de que essa exposição vai fazer com que mais pessoas conheçam esses artistas brasileiros. O fato de a exposição estar aqui já é um sucesso. É importante que o Brasil seja reconhecido também por sua arte", afirma Saraiva Coutinho.

A brasileira é uma das curadoras da exposição, ao lado de Fabienne Eggelhoffer, do Zentrum Paul Klee de Berna, e de Adrian Locke e Rebecca Bray, da Royal Academy of Arts de Londres.

"A exposição optou por mostrar individualmente a trajetória de cada artista. É possível ver o desenvolvimento do modernismo desde a década de 1920 até os anos 1950", afirma a brasileira.

- Museus e coleções particulares -

Tudo começou quando Fabienne Eggelhoffer, do Zentrum Paul Klee de Berna, foi ao Brasil em 2019.

"Ela viu a arte brasileira e pensou: 'É linda, temos que fazer algo'. Demorou muito tempo, pesquisa, negociações, esforço e comunicação. Depois, a Royal Academy of Arts se juntou ao projeto e dissemos que era magnífico", explica Roberta Saraiva Coutinho.

A mostra presente em Londres vem, sobretudo, de instituições públicas e colecionadores do Brasil.

"São verdadeiras obras-primas provenientes dos museus mais importantes do Brasil, como a Pinacoteca, o Museu de Arte Moderna, o Museu Nacional de Belas Artes. Podemos considerar que estes são os 10 artistas mais representativos do modernismo do meu país", acrescenta Roberta.

Rebecca Bray, da Royal Academy of Arts, outra das curadoras da mostra, aponta que o fato de já terem recebido a exposição sobre o modernismo em 1944 os motivou a se juntar ao projeto de trazer para a Europa uma nova exposição.

"Dados nossos próprios vínculos históricos com o tema, estávamos muito interessados que ela viesse aqui porque, em 1944, organizamos a primeira exposição de modernismo brasileiro no Reino Unido, por isso parece que, de certa forma, está voltando para casa", concluiu.

