Promoção de lançamento: linha Galaxy S25 está com até 19% OFF na pré-venda

Os celulares da linha Galaxy S25, da Samsung, que foram lançados ontem, estão com descontos de até 19% durante a pré-venda nesta quinta-feira (23), em relação aos preços oficiais de lançamento.

Na pré-venda, os modelos com 256 GB de armazenamento estão sendo vendidos pelo preço da versão de 128 GB, enquanto os aparelhos com 512 GB estão com preço de 256 GB. Isso torna a compra ainda mais vantajosa para quem busca alto desempenho e maior capacidade de armazenamento.

É importante ressaltar que os descontos são aplicáveis apenas para pagamentos à vista, via Pix ou boleto. Confira os modelos disponíveis em promoção:

O que tem de bom na linha Galaxy S25?

Telas: a nova geração de celulares da Samsung conta com tamanhos de telas semelhantes aos da linha S24, com apenas uma mudança no modelo Ultra, que ganhou 0,1 polegada de tela (antes era 6,8).

Galaxy S25: tela de 6,2 polegadas;

Galaxy S25+: 6,7 polegadas;

Galaxy S25 Ultra: 6,9 polegadas.

Câmeras: o S25 e S25+ possuem o mesmo sistema de câmeras traseiras da geração anterior com lentes de 50 MP (principal wide), 12 MP (ultra wide) e 10 MP (teleobjetiva com zoom óptico de 3x), além da câmera frontal com 12 MP.

O Ultra também passa por uma mudança, já que a Samsung fez um 'upgrade' na lente ultra wide, que agora tem 50 MP (antes tinha 12 MP). O zoom máximo segue de 100x para quem curte tirar fotos nítidas de longa distância.

Assim, o modelo possui quatro câmeras traseiras: 200 MP (principal), 50 MP (ultra wide), 50 MP (teleobjetiva periscópio com zoom óptico de 5x e digital de até 100x) e 10 MP (teleobjetiva com zoom óptico de 3x). Na parte frontal, a câmera é de 12 MP.

Recursos de IA: equipados com a nova interface One UI 7, novos recursos avançados de inteligência artificial estão incluídos na linha S25, como fazer pedidos que envolvam mais de um aplicativo, criador de figurinhas, além de gravar, transcrever, resumir e até traduzir chamadas. A Samsung também garantiu a função "AI Select", que funciona como um print screen inteligente, sugerindo ações como cortar e compartilhar capturas de tela, criar GIFs de vídeos ou adicionar eventos no calendário.

Baterias: as baterias continuam com os mesmos tamanhos em comparação com a linha anterior. Confira:

Galaxy S25: 4000 mAh, que promete 29 horas de reprodução de vídeos

Galaxy S25+: 4900 mAh, que promete 30 horas de reprodução de vídeos;

Galaxy S25 Ultra: 5000 mAh, que promete 31 horas de reprodução de vídeos.

Processador: a grande novidade do S25, S25+ e S25 Ultra é que os três usam o mais novo e poderoso chip Snapdragon 8 Elite, que prometem rodar tarefas avançadas de inteligência artificial por meio da NPU (unidade de processamento neural). A empresa sul-coreana garantiu que o processamento e desempenho gráfico dos modelos fossem ainda mais aprimorados em relação à linha S24.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.