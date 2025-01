Lazio vence Real Sociedad (3-1) e garante vaga nas oitavas da Liga Europa

A Lazio venceu a Real Sociedad por 3 a 1 nesta quinta-feira (23), em Roma, e garantiu uma vaga direta nas oitavas de final da Liga Europa.

Com o resultado, além da classificação o time italiano se isolou na liderança da primeira fase com 19 pontos, três à frente de Eintracht Frankfurt (2º) e Athletic Bilbao (3º).

Em um duelo com poucas emoções e decidido no primeiro tempo, Mario Gila (5'), Matteo Zaccagni (32') e Taty Castellanos (34') marcaram os gols da Lazio na partida, enquanto a Real Sociedad, que jogou com um a menos desde a expulsão de Aihen Muñoz aos 30 minutos, só descontou na reta final com Ander Barrenetxea (82').

Com a derrota, o time espanhol se mantém com 10 pontos na discreta 18ª posição, já sem chances matemáticas de terminar a primeira fase no Top 8. No entanto, ainda depende apenas de si para entrar no playoff prévio às oitavas de final, que será disputado pelas equipes entre a nona e a 24ª colocação.

Na oitava e última rodada antes da fase de mata-mata, a Lazio vai a Portugal para enfrentar o Braga precisando de pelo menos um empate para terminar como líder, enquanto a Real Sociedad recebe o PAOK com a obrigação de vencer para avançar sem depender de outros resultados.

