Keys vence Swiatek e vai enfrentar Sabalenka na disputa do título do Aberto da Austrália

Por Shrivathsa Sridhar e Ian Ransom

MELBOURNE (Reuters) - Aryna Sabalenka e Madison Keys tiveram inícios complicados em suas semifinais do Aberto da Austrália nesta quinta-feira, mas conquistaram vitórias contrastantes para marcar um encontro na final do primeiro Grand Slam do ano, que colocará frente a frente duas das tenistas com as bolas mais pesadas do tênis mundial.

A bielorrussa Sabalenka, cabeça de chave número um, venceu sua melhor amiga Paula Badosa por 6-4 e 6-2 em uma impressionante demonstração de força em busca de chegar ao seu terceiro título consecutivo na Austrália, onde buscará seu quarto título de Grand Slam.

Já a norte-americana Keys se recuperou de um set de desvantagem para derrotar Iga Swiatek por 5-7, 6-1 e 7-6(8) em um jogo emocionante para chegar à sua primeira final no Aberto da Austrália e segunda em Grand Slams, depois do vice-campeonato no Aberto dos EUA de 2017, onde perdeu para Sloane Stephens.

"Ainda estou tentando entender tudo o que está acontecendo. Estou na final", disse Keys, 19ª cabeça de chave, após a maior vitória de sua carreira.

"Essa partida foi de um nível tão alto... Senti que estava lutando para continuar nela... Poder estar aqui na final é absolutamente incrível e estou feliz por poder estar aqui no sábado", acrescentou.

"Acho que, no final, nós duas estávamos lutando contra o nervosismo e realmente pressionando uma à outro. A questão era quem conseguiria o último ponto e seria um pouco melhor do que a outra e estou feliz que tenha sido eu."

Swiatek, cinco vezes campeã de Grand Slam, chegou à semifinal sem ter perdido um game de saque em suas últimas quatro partidas no Melbourne Park, mas ficou imediatamente sob pressão quando Keys abriu o placar e tentou consolidar a quebra.

Incentivada por um exército de torcedores poloneses nas arquibancadas da Rod Laver Arena, Swiatek entrou em modo de batalha e recuperou o saque, e as duas trocaram quebras novamente antes que a segunda cabeça-de-chave assumisse o controle do set inicial com 4-2.

Depois que a chuva fez com que o teto fosse fechado, Keys começou a se movimentar para diminuir a diferença e se esquivou de um erro chocante em um smash na rede antes de empatar em 5-5, mas não conseguiu impedir que Swiatek ganhasse os dois games seguintes.

A experiente Keys, competindo em sua terceira semifinal no Aberto da Austrália, continuou a pressionar com golpes pesados e um saque impecável para abrir uma vantagem de 5-0 no set seguinte, antes que Swiatek evitasse o constrangimento de um "pneu".

Keys empatou em 1 set a 1 com sua sétima quebra na partida e teve um início sólido no set decisivo, acertando um foguete de backhand para abrir 4-3, antes de salvar quatro break points para fazer 5-4.

Swiatek reagiu e desperdiçou um match point em 6-5, antes de assumir a liderança no tiebreak. Keys se recuperou e selou a vitória quando a polonesa mandou uma bola longa, e a norte-americana comemorou abaixando a cabeça e recebendo os aplausos.

NÃO PERFEITA

Sabalenka, a número 1 do mundo, também não foi perfeita e ficou atrás de Badosa por 2-0 no set de abertura com uma enxurrada de erros não forçados, mas logo encontrou sua marca e colocou seu confiável forehand para trabalhar para acabar com a campanha de Badosa, a 11ª cabeça de chave, na primeira semifinal de Grand Slam da espanhola.

"Estou arrepiada. Estou muito orgulhosa de mim mesma e da minha equipe por nos colocarmos nessa situação", disse Sabalenka, antes de mencionar a perspectiva de um tricampeonato em Melbourne pela primeira vez desde Martina Hingis em 1997-99.

"Se eu colocar meu nome na história, isso significará o mundo para mim, eu não poderia nem sonhar com isso... Vou dar tudo de mim na final", afirmou.

Depois de assumir a surpreendente liderança inicial, Badosa foi constantemente atacada no saque.

Ela se manteve firme e salvou uma série de break points, mas parecia ser apenas uma questão de tempo até que Sabalenka conseguisse superar suas defesas, o que ela fez ao quebrar Badosa no terceiro e quinto.

Badosa tentou evocar o espírito de luta que a levou a eliminar Coco Gauff nas quartas de final, em um dos maiores confrontos do torneio. Mas a pressão de Sabalenka a desgastou e ela cometeu uma dupla falta para perder o saque no terceiro game do segundo set.

Sabalenka aproveitou o momento para abrir uma vantagem de 5-1 antes de fechar a partida em grande estilo com um forehand.

As duas são boas amigas fora das quadras, mas talvez demore um pouco até que a espanhola consiga superar a derrota e voltar a conviver com sua amiga bielorrussa.

"Ela provavelmente vai me odiar por um ou dois dias e depois poderemos voltar a ser amigas e sair para fazer compras. Prometo que faremos isso e pagarei tudo o que ela quiser", disse a cabeça de chave número um.

(Reportagem de Ian Ransom, Shrivathsa Sridhar e Lidia Kelly em Melbourne)