Japão mostra cautela sobre economia com políticas de Trump no centro das atenções

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão manteve nesta quinta-feira uma perspectiva cautelosa para a economia, em parte porque as autoridades vêm se mantendo atentas às políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu impacto potencial sobre o crescimento global.

O governo também disse que as flutuações nos mercados financeiros estão entre outros fatores a serem observados, e manteve sua visão sobre a recuperação moderada da economia em janeiro, sustentada por ganhos salariais constantes e um setor corporativo sólido .

"Decretos sobre várias políticas, como as de imigração e energética, que teriam um impacto sobre as economias dentro e fora dos EUA, estão sendo adotados nos EUA", disse um funcionário do Escritório do Gabinete.

As ameaças de tarifas de Trump contra os principais parceiros comerciais alimentaram a incerteza dos investidores e das autoridades e afetaram os mercados globais desde antes e depois de sua eleição presidencial, em 5 de novembro.

A maioria das empresas japonesas que operam nos Estados Unidos está se preparando para as consequências das políticas de Trump, segundo uma pesquisa divulgada na semana passada.

O relatório do Escritório do Gabinete disse que o investimento do Japão nos EUA tem aumentado. As empresas japonesas também estão contribuindo para a criação de empregos nos EUA, ocupando o primeiro lugar no setor de manufatura, acrescentou.

No relatório de janeiro, o governo manteve sua visão sobre a maioria das principais áreas econômicas. O consumo privado, que responde por mais da metade da economia japonesa, estava "acelerando" e os lucros corporativos estavam "se recuperando em geral"

O governo espera que a economia continue a se recuperar gradualmente, ajudada por uma melhora no ambiente de emprego e salários, segundo o relatório.

O salário base do Japão em novembro aumentou no ritmo mais rápido desde 1992, depois que as principais empresas concordaram com salários mais altos.

O relatório mensal foi divulgado antes da decisão de política monetária do Banco do Japão no final da reunião de 23 e 24 de janeiro. O banco central deve aumentar a taxa de juros, salvo qualquer choque de mercado induzido por Trump, e manter a promessa de continuar aumentando os custos dos empréstimos se a economia seguir se recuperando.

(Reportagem de Kaori Kaneko)