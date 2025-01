Ibovespa sobe e retoma os 123 mil pontos, puxado por commodities

A valorização leve das commodities sustenta o Ibovespa em alta na manhã desta quinta-feira, 23, retomando a marca dos 123 mil pontos. O movimento, contudo, é discreto.

"A grande expectativa hoje é por Donald Trump, mas antes os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos podem apontar a força do mercado de trabalho, retratado no payroll, e dificultar novos cortes dos juros", avalia Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, referindo-se inicialmente ao discurso virtual que Trump fará no Fórum Econômico Mundial em Davos previsto para as 13 horas (de Brasília)

Às 10h13, o Ibovespa subia 0,27% aos 123.300,12 pontos. Petrobras avançava entre 0,22% (PN) e 0,53% (ON), enquanto Vale tinha alta de 0,23%.