Homem atirou em sete policiais e foi encontrado morto nos EUA

Um homem atirou e feriu sete policiais enquanto se escondia em um apartamento no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, onde foi encontrado morto mais tarde, disseram autoridades locais nesta quinta-feira (23).

Policiais responderam ao chamado de um "suicídio em andamento" na quarta-feira à noite em um complexo residencial em San Antonio, disse o chefe de polícia de San Antonio, William McManus.

O homem, que foi encontrado morto após atirar na polícia, "se trancou no apartamento por várias horas", acrescentou.

"O primeiro policial que chegou foi baleado e ferido, e outros seis também foram feridos por tiros", acrescentou o chefe da polícia em um vídeo publicado no Facebook.

Sobre o agressor, ele acrescentou que não estava claro se ele cometeu suicídio ou se foi morto pelos policiais.

Pelo menos três policiais foram hospitalizados, mas seu estado de saúde é estável.

Ataques a tiros são assustadoramente comuns nos Estados Unidos, onde o número de armas supera o número de pessoas.

Desde 1º de janeiro, houve pelo menos 16 ataques a tiros em massa no país com mais de quatro vítimas, mortas ou feridas, de acordo com a ONG Gun Violence Archive.

