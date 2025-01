Homem armado foi preso no Capitólio um dia após posse de Trump, diz polícia

Um homem armado foi preso após entrar no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, na última terça-feira (21), um dia após Donald Trump tomar posse no local como presidente, segundo divulgado por autoridades policiais norte-americanas nesta quinta-feira (23).

O que aconteceu

Suspeito fez tour pelo Congresso dos EUA antes ser detido. James A. Faber, 27de Massachussets foi abordado pela polícia do Capitólio (conhecida como USCP), após deixar a biblioteca do prédio em direção ao seu carro. Na abordagem, foi encontrada com ele uma pistola de 9 mm sem registro, de acordo com comunicado divulgado pelas autoridades locais.

Polícia recebeu alerta de que homem com "problemas de saúde mental e pensamentos suicidas" andava armado ao redor do Capitólio. Ao entrar no prédio para a visita guiada, ele passou por um scanner corporal, que apitou. Faber foi revistado por um policial e liberado, ainda segundo a USCP.

Agente que autorizou entrada foi suspenso da USCP. Ainda segundo a polícia, uma investigação administrativa foi aberta para apurar a conduto do policial na ocasião.

Não há indícios de tentativa de atentado, de acordo com autoridades. "Neste momento, não há indícios de que o homem viesse atentar contra o Congresso", informou a USCP em nota. "Felizmente, ninguém ficou ferido", completou.

Caso está sendo investigado e suspeito segue preso. Ainda de acordo com a USCP, ele foi detido por "atividades ilegais, porte ilegal de pistola sem licença, porte ilegal de munição e resistência à prisão". O órgão afirma ainda que "uma revisão completa" do incidente está em curso, bem como uma "atualização sobre a triagem de segurança" do Capitólio.