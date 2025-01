Governador da região russa de Ryazan diz que serviços de emergência respondem a "ataque aéreo"

(Reuters) - O governador da região russa de Ryazan, a sudeste de Moscou, disse que as equipes de emergência estavam lidando com as consequências de um ataque aéreo na madrugada de sexta-feira (horário local) na principal cidade da região, também chamada de Ryazan.

O governador Pavel Malkov escreveu no Telegram que as unidades de defesa aérea haviam destruído drones na região.

Canais não oficiais do Telegram postaram vídeos do que blogueiros descreveram como grandes incêndios na cidade e disseram que uma área de armazenamento de petróleo e uma estação de energia tinham sido atingidas.

A Reuters não pôde confirmar os relatos de forma independente.

(Reportagem da Reuters)