Fruticultura de SP exportou US$ 250 milhões em 2024, 13% mais do que que em 2023

São Paulo, 23 - O setor de fruticultura de São Paulo exportou no ano passado US$ 250 milhões, 13% mais que em 2023, informou a Secretaria de Agricultura do Estado, a partir de dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA). O destaque foi para limões e lima que totalizaram 50% de participação (US$ 121 milhões), com o envio de 112 mil toneladas. Outros produtos mencionados são manga (US$ 14 milhões) e mamão (US$ 1,5 milhão). "São Paulo assumiu a posição de principal exportador agrícola do País, resultado de nossa diversificação de culturas, com destaque para a fruticultura", disse em nota o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai. Considerados todos os produtos, o agro paulista exportou um total de US$ 30,64 bilhões no ano passado, 6,8% acima do ano anterior. "Sendo responsável por 18,6% das exportações do agronegócio brasileiro em 2024, destacando-se especialmente nos grupos de sucos (84,1% do total nacional)", disse a pasta.