Filha de Romário ganha cargo em secretaria de proteção animal de Paes

Filha do senador Romário (PL-RJ), Mônica de Souza Carvalho Faria, 34, foi nomeada para um cargo de assistente na Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Nomeação saiu na última terça (21). De acordo com Luiz Ramos Filho (PSD), chefe da pasta, Mônica já está trabalhando desde o dia 1º.

"É uma escolha minha", disse secretário. Ramos afirma que conheceu Mônica em 2018, quando ele e Romário eram filiados ao Podemos. Segundo o chefe da pasta, a filha do ex-jogador de futebol "tem ligação" com a questão animal.

Fiz o convite na intenção de que a Mônica some esforços e aumente a visibilidade do nosso trabalho. Minha ideia é tê-la trabalhando para aumentar as adoções na Fazenda Modelo, espaço da prefeitura onde há 900 animais abrigados.

Luiz Ramos Filho (PSD), secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro

Prefeito deu carta branca a secretários para formação de equipes. Em seu quarto mandato, Eduardo Paes (PSD) tem analisado apenas as escolhas para subsecretarias e chefias de gabinete —deixando a ocupação do restante dos cargos a critério dos chefes das pastas.

Oposição pede esclarecimentos. Pedro Duarte (Novo) enviou hoje à secretaria um ofício para obter mais informações sobre a qualificação de Mônica para o cargo, suas atribuições e jornada de trabalho. Segundo a equipe do vereador, Mônica publicou foto na academia durante o horário de trabalho em 2025 —entre outros supostos problemas.

Romário é senador pelo Rio desde 2015. Ex-jogador de futebol com passagens por Vasco, seleção brasileira e outras equipes, ele iniciou a carreira política com uma passagem pela Câmara dos Deputados em 2011. Sete anos depois, ele tentou — sem sucesso — o Governo do Estado do Rio. Não chegou ao 2º turno da disputa.