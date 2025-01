Fabriquem produtos nos EUA ou enfrentem tarifas, diz Trump a empresas globais

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao Fórum Econômico Mundial nesta quinta-feira que empresas devem fabricar seus produtos nos Estados Unidos se quiserem evitar tarifas.

Em uma videochamada com líderes empresariais na conferência anual em Davos, na Suíça, Trump disse que as empresas devem estabelecer operações de fabricação nos Estados Unidos.

"Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples: venham fabricar seu produto nos Estados Unidos e nós lhes daremos um dos impostos mais baixos de qualquer nação do mundo."

"Mas se você não fabricar seu produto nos Estados Unidos, o que é uma prerrogativa sua, então, muito simplesmente, você terá de pagar uma tarifa", disse Trump. "Quantias diferentes, mas uma tarifa que direcionará centenas de bilhões de dólares e até trilhões de dólares para o nosso Tesouro para fortalecer nossa economia e pagar a dívida."

Trump iniciou sua Presidência na segunda-feira sem impor imediatamente as tarifas que havia prometido a eleitores, incluindo uma taxa de 10% sobre produtos globais e 60% sobre produtos chineses. Ele disse, no entanto, que o Canadá e o México devem enfrentar uma tarifa de 25% em 1º de fevereiro sobre os produtos que enviam para os EUA por causa da imigração ilegal e dos carregamentos de drogas ilícitas através das fronteiras norte-americanas.

Na terça-feira, Trump estendeu o prazo de 1º de fevereiro para a China e disse que a União Europeia também enfrentaria tarifas.

"Vamos exigir respeito de outras nações."

