F1 terá punições mais severas contra má conduta e palavrões

Depois de endurecer as regras em 2024, ação que foi muito criticada pelos pilotos de Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu ir mais longe e punirá com mais firmeza a má conduta e os palavrões.

Com todos os olhares voltados para Fiorano e os primeiros testes em pista do heptacampeão mundial Lewis Hamilton com a Ferrari, a FIA publicou na quarta-feira (22) à noite uma nova versão de seu código esportivo internacional, que será aplicado em todas as suas competições, entre elas a F1.

As diretrizes são mais estritas contra qualquer infração e preveem punições mais severas, incluindo a retirada de pontos e a suspensão do piloto em caso de reincidência.

As multas irão de 15 mil euros (R$ 92 mil na cotação atual) para uma primeira infração até 45 mil euros (R$ 277 mil) para uma segunda.

Esses valores serão multiplicados por quatro para os pilotos da F1, por três no Mundial de Rali (WRC) e no Mundial de Endurance (WEC) e por dois para os participantes dos campeonatos regionais.

A temporada 2024 da Fórmula 1 foi marcada por várias punições chamativas, como a que impôs ao tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) a realização de "algum trabalho de interesse público" e a alta multa ao monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por terem usado palavrões em entrevistas coletivas.

Os pilotos denunciaram o rigor dessas punições e criticaram algumas declarações do presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem.

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa em meados de março, com o Grande Prêmio da Austrália.

