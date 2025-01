Energia solar supera carvão pela 1ª vez em produção de eletricidade na UE

A energia solar superou pela primeira vez o carvão na produção de eletricidade na UE (União Europeia) em 2024. Os dados são do relatório do grupo de reflexão sobre energia Ember divulgado nesta quinta-feira (23).

Além disso, a produção de eletricidade a partir do gás diminuiu pelo quinto ano consecutivo e a produção total de eletricidade de origem fóssil alcançou um nível historicamente baixo,

O que aconteceu?

Quase metade da energia elétrica da UE vem de fontes renováveis. O forte crescimento da energia solar e a recuperação da energia hidrelétrica levaram a cota das energias renováveis para 47% da produção elétrica da UE, destaca o estudo "European Electricity Review".

UE economizou 59 bilhões de euros. Sem a capacidade adicional das energias eólica e solar acrescida nestes últimos cinco anos, os 27 Estados-membros da UE precisariam importar 92 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás e 55 milhões de toneladas de carvão. Queda de importações de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade fez UE economizar o equivalente a R$ 366 bilhões.

Guerra da Ucrânia influencia resultado. O aumento dos preços do gás natural após a invasão da Ucrânia pela Rússia também forçou a Europa a recorrer à energia renovável em busca de alternativas de menor custo e limpas. A queda da demanda na UE reduziu significativamente a dependência do gás russo.

Combustíveis fósseis perdem "domínio" na UE. O relatório do Ember destacou um declínio contínuo na dependência de combustíveis fósseis - registrando uma baixa histórica de 29% - com a geração de gás natural liquefeito (GNL) em queda pelo quinto ano consecutivo.

O Acordo Verde Europeu, de 2019, foi fundamental para acelerar a transição da UE para as energias limpas. O pacto prevê a redução das emissões do bloco em 55% até o final da década, além de tornar a Europa climaticamente neutra até 2050. "No início do Pacto Verde Europeu em 2019, poucas pessoas pensavam que a transição energética da UE estaria onde está hoje: as [energias] eólica e solar relegam o carvão para as margens e empurram o gás para o declínio estrutural", diz Chris Rosslowe, autor principal do relatório.

Essas tendências são generalizadas, destacou o Ember. A energia solar avança em todos os países da UE e mais da metade deles eliminou o carvão ou reduziu sua participação para menos de 5% em seu mix energético.

Ainda há muito a fazer, diz autor do estudo. "É preciso acelerar os esforços, especialmente no setor eólico", que deve mais que duplicar suas capacidades para 2030 em comparação com os níveis de 2024, diz Rosslowe.

Geração de eletricidade da UE em números

Energia solar gerou 11%

Carvão caiu pela primeira vez para menos de 10%

Energia eólica (17%) gerou mais eletricidade que o gás (16%) pelo segundo ano consecutivo

Os combustíveis fósseis caíram para 29%. Em 2019, eram responsáveis por 39% da eletricidade, enquanto as fontes renováveis representavam apenas 34%.

*Com informações de AFP e DW