Emocionada, Fernanda Torres comemora indicação ao Oscar

A atriz Fernanda Torres comemorou nas redes sociais sua indicação ao Oscar 2025, na categoria melhor Atriz, e também as duas indicações do filme Ainda Estou Aqui para Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro. Emocionada, a brasileira agradeceu ao diretor do longa, o cineasta Walter Salles.

"Nosso filme está indicado não só para melhor filme de língua estrangeira, mas para melhor filme do ano. Isso é uma coisa inimaginável", disse Fernanda, em vídeo postado em seu perfil no Instagram.

Fernanda agradeceu aos colegas que trabalharam com ela na produção brasileira, incluindo o ator Selton Mello. "Foi um filme que a gente fez na felicidade."

"Acima de tudo, quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo", disse, ao se referir à personagem que interpreta em Ainda Estou Aqui.

Na postagem, a atriz também agradeceu ao filho de Eunice, Marcelo Rubens Paiva, autor do livro homônimo que inspirou o longa. "Um livro extraordinário, que nos possibilitou fazer esse filme."

"Eu jamais vou esquecer. É uma coisa histórica, uma coisa muito emocionante pra mim, por minha mãe ter estado nesse lugar 25 anos atrás, pelas mãos do Walter. E também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira. Um filme falado em português."

"Estou muito emocionada, muito surpresa. Eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria - não só pra mim, pro Walter e pra todo mundo envolvido nesse filme, como pro país inteiro", concluiu.

Concorrentes

Fernanda Torres disputa o Oscar com as atrizes Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón, Mikey Madison e Demi Moore. Já Ainda Estou Aqui concorre, na categoria mMelhor Filme, com Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna: Parte 2, Emilia Pérez, Nickel Boys, A Substância e Wicked.

Na categoria melhor filme estrangeiro, a produção brasileira concorre com A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

Fernanda já havia sido premiada, no início do mês, com o Globo de Ouro de melhor atriz na categoria drama. Esta foi a primeira vez que o prêmio foi entregue a uma brasileira.

Tradição familiar

Há 25 anos, Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, disputou o Oscar na mesma categoria para a qual a filha foi indicada em 2025 por sua celebrada atuação em Central do Brasil, de 1998. Ela não venceu, mas a produção ganhou o Globo de Ouro na categoria melhor filme estrangeiro.

Tanto Ainda Estou Aqui quanto Central do Brasil foram dirigidos pelo cineasta Walter Salles. A cerimônia de entrega do Oscar este ano está marcada para 2 de março, em Los Angeles.

"Orgulho"

Na rede social X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou as indicações ao Oscar 2025. "A turma de Ainda Estou Aqui já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme estrangeiro, melhor atriz e, olha, melhor filme. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Sales", escreveu.

O ator Selton Mello, que vive o personagem Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui, também comemorou as indicações do longa brasileiro ao Oscar 2025. "Brasil no topo", escreveu, em seu perfil no Instagram. Ele também postou uma foto em que aparece ao lado de Fernanda Torres e de Walter Salles.