Emissora CNN demitirá 6% da força de trabalho em meio a impulso digital nos EUA

(Reuters) - A emissora de televisão CNN, propriedade da Warner Bros Discovery, vai demitir cerca de 6% de sua força de trabalho em um momento em que busca uma estratégia mais voltada para o digital, informou nesta quinta-feira um memorando interno ao qual a Reuters teve acesso. Redes de TV a cabo, negócios que foram lucrativos por décadas, estão sendo afetadas pelo corte de assinaturas dos consumidores, que estão migrando para os serviços de streaming. A Warner Bros Discovery está passando por uma grande reestruturação e afirmou, em dezembro, que vai separar suas redes de TV a cabo de suas operações de streaming e estúdios, formando duas unidades separadas. Com a nova estrutura, o negócio de TV a cabo -- que tem no portfólio CNN, TNT e Animal Planet -- fará parte de uma unidade chamada Global Linear Networks. “Nosso objetivo é simples: mudar a gravidade da CNN para as plataformas e produtos para onde a audiência está migrando”, afirmou o CEO da CNN, Mark Thompson, no comunicado interno. Thompson disse ainda que a CNN iniciou o desenvolvimento de um serviço de streaming para a programação noticiosa, similar ao produto de TV. Em outubro, a CNN introduziu um paywall digital exigindo que alguns usuários pagassem 3,99 dólares por mês para acessar seu conteúdo. A mudança teve como objetivo criar um novo fluxo de receita digital, com a rede tentando compensar o declínio na TV. (Reportagem de Harshita Mary Varghese em Bangalore)